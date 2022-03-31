Murat Ataş'ın kullandığı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Tepeören mevkisinde, Osman Zengin idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından otomobil ve tırın dorsesinde yangın çıktı. Alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale eden tır sürücüsü başarılı olamayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş makinesi yardımıyla tırın altından çıkarılan otomobilin sürücüsü Murat Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü Osman Zengin, seyir halindeyken bir ses duyarak aracı durdurduğunu ve tırın dorsesinin altına bir otomobilin girdiğini gördüğünü anlattı.

Kazanın ardından çıkan yangını söndürmek için müdahale ettiğini, başarısız olunca da itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyleyen Zengin, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hasar oluşan otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tıra da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemede, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaza anı kamerada

Otomobilin tıra arkadan çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobil sürücüsünün 4 şeritli yolda en sol şeritten sağ şeride geçtiği ve tıra arkadan çarptığı görülüyor.