Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Traktörle duvar arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde çalıştırdığı traktörle duvarın arasında kalarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Beylikli Mahallesi'nde garajda park halindeki traktörüne binmeden kontağı çevirerek çalıştıran Y.Ş., viteste kalan aracın aniden hareket etmesi sonucu tekerlerle duvar arasında kaldı.
Sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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