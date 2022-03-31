Deterjan tuzağıyla taksicilerin kabusu olan hırsız yakalandı
İstanbul'da, alışveriş poşetlerini durdurduğu taksinin bagajına koyan hırsız, bagaja deterjan döküldüğünü söylediği taksicilerin cep telefonlarını çaldı. Bir günde tam 25 taksicinin telefonunu çalan hırsız, polisten kaçamadı.
İstanbullu taksicilere tuzak kuran telefon hırsızı, polisin dikkati sayesinde yakalandı.
Elindeki alışveriş poşetlerini, durdurduğu taksinin bagajına yerleştiren hırsız, daha sonra taksicinin yanına gelerek poşetlerin içindeki sıvı deterjanlardan birinin bagaja döküldüğünü söyledi. Bagajı kontrol eden taksici, dökülen deterjanı temizlemeye başladı.
Bu sırada hırsız, aracın içine girerek taksicinin telefonunu alarak gözden kayboldu.
Aynı gün tam 25 taksiciyi deterjan tuzağına düşüren hırsız, en son bir fırına girerek, kasadaki telefonu çaldı.
Bu kez polisin takibine takılan hırsız, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
Şüphelinin aynı yöntemle İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yüzlerce taksicinin cep telefonunu çaldığı ortaya çıktı.
Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber: Aytaç Kurnaz
Kamera: Selim Bayram
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