Ürdünlü anne baba turist olarak Türkiye'ye gelmişti. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çocuklarını dünyaya getiren çift bir süre sonra ortadan kayboldu. Başarılı geçen doğumun ardından hastane görevlileri Ürdünlü çifte ulaşamadı.

İstanbul polisi anne ve baba ile iletişim sağladı ve onlarla konuşma yaptı. Fakat anne ve baba yeni doğan bebeklerini istemiyordu bunun üzerine devlet kurumları harekete geçti.

Cumhuriyet savcısı bebeğin çocuk yuvasına teslim edilmesine karar verdi. Polisler bebeğin tedavisi tamamlanınca onu alıp yuvaya teslim etti.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kemara: Selim Bayram