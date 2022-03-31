Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 15:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de yarınki feribot seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: DHA]
Lodos nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarınki bütün feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodosun yarın fırtınaya dönüşmesi beklendiğinden Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bütün feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yarınki tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.
Etiketler: Çanakkale
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