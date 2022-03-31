Olay, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Seyitnizam Mahallesi'ndeki bir döviz bürosunda çalışan motosikletli kurye, Kapalıçarşı'dan 60 bin euro bozdurdu. Kurye Yenikapı sahilinden çalıştığı döviz bürosuna doğru yola çıktı.

Çarpmanın etkisiyle kuryenin ayağı kırıldı

Kurye, Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde seyrederken yabancı plakalı otomobil, motosiklete arkadan çarptı.

Otomobilden inen kimliği belirsiz 3 kişi, yaralı kuryeyi döverek üstünde bulunan 976 bin TL'yi alıp kaçtı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı kurye ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.