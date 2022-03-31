Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 18:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Dalaman ve Datça ilçeleri açıklarındaki yakalanan 60 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dalaman ve Datça ilçesi açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.
Ekipler hareket halindeki lastik botları durdurarak Dalaman açıklarında 18, Datça açıklarında 42 olmak üzere 60 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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