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Türkiye
AA 19.10.2023 23:34

Şanlıurfa'da 'Güvenli Şehir-6 Uygulaması': 33 gözaltı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 'Güvenli Şehir-6 Uygulaması': 33 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 99 ekip, 345 personelin katılımıyla "Güvenli Şehir-6 Uygulaması" yapıldı.

Farklı suçlardan aranan 33 şüpheli yakalanırken denetlenen 51 iş yerinden 8'ine idari işlem yapıldı.

Sorgulaması yapılan 1091 araçtan 81’inin sürücüsüne toplam 211 bin 116 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 2 çalıntı motosiklet, 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 84 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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