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Türkiye
AA 19.10.2023 22:58

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aynı sokakta bulunan iki farklı eve girip çıkan kişileri şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine, evlere baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda satışa hazır şeffaf poşetlere paketlenmiş 162 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu maddeler, 56 sentetik hap, 14 uyarıcı hap, 39 sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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İzmir Uyuşturucu
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