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Türkiye
AA 19.10.2023 21:55

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

İzmir-Kemalpaşa yolu Hayıtlıkır mevkisinde K.I'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak geçtiği karşı şeritte, H.P. idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan K.I'nın kullandığı otomobil, yol kenarındaki duvara çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağılık ekipleri, otomobilin sürücüsü K.I. ile eşi N.I'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Diğer araçtaki yaralı otomobil sürücüsü H.P. ile yanındaki N.P. ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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İzmir Trafik Kazası
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