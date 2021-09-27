Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında kamudan ihraç edilmiş kişilerin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, FETÖ elebaşının kitapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.