Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de FETÖ firarisi 2 hükümlü yakalandı
Denizli'de yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 firari hükümlünün bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan 2 FETÖ firarisi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine sevk edildi.
Hükümlülerden biri hakkında 3 yıl 3 ay 1 gün, diğeri hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
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