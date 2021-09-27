Olay, cuma günü, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi.

Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti yaptıkları mezarlıkta bir bebeğin ağladığını duyunca çevrede arama yaptı.

İsmi 'Fatma' oldu

Öğrenciler, bir süre sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hemşirelerin 'Fatma' ismini verdiği bebeğin tedavisi devam ederken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anne ve anneanne tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan bebeğin annesi Gülçin Erdal ile anneannesi Ülkü Erdal da gözaltına alındı.

Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla bırakılan anne- kız, savcılığın dün yaptığı itiraz sonrası yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından durumu yakından takip edilen Fatma bebek, tedavisinin tamamlanmasının ardından koruma altına alınacak.