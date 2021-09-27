Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça Akçalı Adası açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Can salındaki 6 Filistin uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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