İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "tarihi eser kaçakçılığı" çalışmaları kapsamında ilçedeki bir adreste tarihi eser bulunduğu belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 460 sikke bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.