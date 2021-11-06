Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da çeşitli dönemlere ait 2 bin 460 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına göz açtırılmıyor. Düzenlenen operasyonunda 2 bin 460 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "tarihi eser kaçakçılığı" çalışmaları kapsamında ilçedeki bir adreste tarihi eser bulunduğu belirlendi.
Adrese düzenlenen operasyonda, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 460 sikke bulundu.
Gözaltına alınan bir şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Tarihi Eser Kaçakçılık
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