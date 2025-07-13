Şanlıurfa'da anıt mezar kalıntısı bulundu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Şanlıurfa Kültür Envanteri Çalışmaları kapsamında ilçe kırsalındaki Ürünlü Mahallesi yakınlarında tarihi bir yapıya rastlandığını belirtti.

Tarihi yapının Fırat Nehri'ne yakın bir konumda bulunduğunu aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Doğu-batı doğrultuda, dikdörtgen planlı olan kemerli yapı, zeminden yaklaşık 3 metre aşağıda bulunuyor. Güney duvarı ana kaya, geriye kalan bölümler düzgün kesme blok taşlarla örülmüş durumda. Batı cephede bir adet kademeli profiller ile hareketlendirilmiş kemer görülüyor.

Kemer kalatosları, çift sıra akantus yapraklarıyla bezeli köşe plaster başlıklar üzerine oturuyor. Kemer önünde yapıya ait mimari parçalar yıkıntı halinde duruyor. Söz konusu yapı anıtsal bir mezar olarak kayıt altına alınmıştır."