Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı trafiğe açıldı

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un Akyazı Mahallesi'nde yapımı hızla devam eden 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'ne ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne ulaşımı kolaylaştıracak modern kavşak düzenlemesinin tamamlandığını belirtti.

Hastaneye ulaşımda artan talebi karşılamak ve trafik akışını daha konforlu hale getirmek amacıyla bağlantı yollarını ve modern dönel kavşağı projelendirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "İlk etapta 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız modern dönel kavşağı 11 Temmuz tarihinde trafiğe açtık." ifadelerini kullandı.

Trabzon Şehir Hastanesi'nin gelecek yıl hizmete alınmasının planlandığına işaret eden Uraloğlu, kavşak projesinin sadece hastaneye değil, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne de kesintisiz ve güvenli ulaşım sağladığını kaydetti.

Çalışmaların hızlandırıldığını aktaran Uraloğlu, "Ağustosta başlayacak Süper Lig sezonu öncesinde, stadyuma ve Şehir Hastanesine bağlantıların hazır olması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Sezon açılmadan önce konforlu ve güvenli bir trafik akışı sağlamak en önemli hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehir Hastanesinin kuzeyinden geçen bağlantı yolunu da hastane hizmete açılmadan tamamlamayı planladıklarını belirten Uraloğlu, bu yatırımlar sayesinde Trabzon'a modern ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunacaklarının altını çizdi.