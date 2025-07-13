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Türkiye
TRT Haber 13.07.2025 09:56

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yeni haftada hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, güneş çarpması riskine karşı da uyardı.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının iç kesimler başta olmak üzere ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji, güneş çarpması riskine karşı da uyardı.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

En yüksek sıcaklıklar önümüzdeki günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olacak. İl merkezlerinde 43 ila 44 derece sıcaklık bekleniyor.

3 büyükşehirde hava durumu

Sıcaklıkların, Ankara'da 37 ila 38 derece civarında seyretmesi, İstanbul'da mevsim normallerinin biraz üzerinde 30 ila 31 derece olacağı, İzmir'de ise 35 ila 37 derece arasında bekleniyor.

Ankara'da 15 Temmuz Salı ve 16 Temmuz Çarşamba günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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