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Türkiye
AA 12.07.2025 23:59

Ankara'da 26 katlı binada yangın: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Ankara'da 26 katlı binada yangın: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında saat 22.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı.

Başkentte 26 katlı binada yangın
Başkentte 26 katlı binada yangın

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yangından çok sayıda kişi etkilendi

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre, yangında 7'si itfaiye eri, 39 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi.

112 Acil Sağlık ekipleri ise olay yerinde 26 kişinin ayakta tedavisini gerçekleştirirken, 20 kişi de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangında ilk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında 3,5 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Hastaneye sevk edilenlerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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