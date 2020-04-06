Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını son günlerde Şanlıurfa’da da görülmeye başlandı. Salgının önüne geçilmesine yönelik tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığı kentte, son günlerde koronavirüs belirtisi şikayetleri bulunan ve sağlık kuruluşlarında yapılan COVID-19 testi pozitif çıkan kişiler gözlem altına alınırken, yaşadıkları mahalleler ile binalar da karantina altına alındı.

Karantina uygulanan ve 3 bini aşkın kişinin yaşadığı bölgelere giriş ve çıkışlar güvenlik güçlerince yasaklandı.

Kent merkezindeki İpekyol, Şenevler, Yenişehir ve Hayati Harrani Mahallelerinde yaşayan bazı kişilerin yapılan testleri pozitif çıkınca, yaşadıkları binalar İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina ayındı. Alınan kararın ardından binaya giriş ve çıkışlar yasaklanırken, binalarda yaşayanların ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya başlandı.