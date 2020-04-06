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İstanbul'da Pazar günü toplu taşıma kullanımı yüzde 90 azaldı
İstanbul'da 'Evde Kal' çağrılarına daha sıkı uyulması, 20 yaş altındaki vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı gelmesi ile, şehirdeki toplu taşıma kullanımında dün yüzde 90'ı aşan oranda azalma oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, toplu taşımaya ilişkin "2-8 Mart haftasına oranla pazar günü ulaşım verileri trendi" grafiğini paylaştı.
Murat Ongun, "İstanbul’un salgından en çok etkilenen il olması, #EvdeKal çağrılarına daha sıkı uyulması, 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi ile şehrimizdeki toplu taşıma kullanımında ilk kez yüzde 90'ı aşan bir azalma olmuştur." ifadelerini kullandı.
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