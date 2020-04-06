Karadeniz'de etkili olan kötü hava koşullarında yol almakta güçlük çeken yük gemileri Sinop Limanı'na demirledi.

Bölgede zaman zaman hızı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemileri olumsuz etkiliyor.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, gemilerin yaklaşık dört gündür bekleyişlerini sürdürdüklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Rüzgarın bir iki gün içinde etkisini yitirmesini beklediklerini vurgulayan Alpay, gemilerdeki personelin talep olması halinde zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Bu arada kentteki balıkçılar da fırtına sebebiyle denize açılamadı.