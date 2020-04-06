Haber Giriş: Kaynak: AA
Balkonda mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde balkonunda kilitli kalan 80 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaşlı kadın, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Konya'nın Hacıarmağan Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katında yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Kıvrak, evinin balkonuna çıktı.
Rüzgar yüzünden kapının hızla örtülmesiyle balkonda mahsur kalan yaşlı kadın, yoldan geçenlere seslenerek yardım istedi.
Kıvrak'ın yardım çağrısını duyan kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekibi, yaşlı kadının evinin diğer balkonuna merdiven uzatarak içeri girdi. Ekipler, balkonun kapısını açarak Kıvrak'ı kurtardı.
Yaşlı kadın, kendisini kurtaran itfaiye ve polis ekiplerine, "Allah razı olsun, beni kurtardınız" diyerek teşekkür ettikten sonra para vermek istedi. Ekipler, bu işin görevleri olduğunu belirterek, parayı kabul etmedi.
Etiketler: yaşlı kadın Konya itfaiyeSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 14:13
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