Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara'da şiddetli rüzgar deniz ulaşımını aksattı
[Fotoğraf: AA]
Marmara'da hızı 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Poyrazın gün boyunca bölgede etkili olması bekleniyor.
Şiddetli poyraz Marmara Denizi'nde dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 yük gemisi ile tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.
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