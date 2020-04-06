Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkede, yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerinde, 706'sı erkek 5 bin 567 kişi bulunurken, asırlık çınarlardan 21'i Bingöl'de yaşıyor.

TÜİK verilerinde 100 yaş ve üzeri insanlardan 763'ünün İstanbul, 275'inin Ankara, 242'sinin Giresun'da yaşadığı belirtilirken, Bayburt'ta ise 100'ün üzerinde sadece 5 kişi yer alıyor.

Bölgede 100 yaşı aşkın 21 kişi buluyor

Bingöl'de 100 yaş ve üzerinde, biri erkek 21 kişi yaşamını sürdürüyor. Yaşlıların çoğu ya yatalak ya da konuşma yetisini kaybetmiş halde yakınlarının desteğiyle hayata tutunuyor.

[Fotoğraf: AA (Zülküf Burulay)]

Bingöl merkez Sancak beldesine bağlı Sudüğünü köyünde yaşayan 84 torunlu Zülküf Burulay, geçmişte herkesin yoksulluk içerisinde yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir çocuk yürürken ayakkabılarını koltuğunun altında taşırdı. Ayağına dikken battığında 'ayağım delindi ama ayakkabıma bir şey olmadı' diye seviniyordu. O kadar fakirlik vardı."

Yaşam sırları doğal ürünler

Merkez Ilıcalar beldesi Ilıca mahallesinde oturan 103 yaşındaki Esma Toğa ise uzun yaşamının sırrını doğal ürünler tüketmesine bağladı.

[Fotoğraf: AA (Esma Toğa)]

Yıllarca süt ve süt ürünleri ile dağlardan topladıkları bazı bitkilerle beslendiğine işaret eden Esma Toğa, meyve dışında marketlerde satılan hiçbir gıda ürününü tüketmediğini söyledi.

Günde beş vakit namazını kıldığını dile getiren Toğa, 8 çocuğu ve 20 torunu bulunduğunu anlattı.

Delşah nine 106 yaşında

[Fotoğraf: AA (Delşah Tunç)]

Bingöl'ün en yaşlısı olan 106 yaşındaki Delşah Tunç, ise Sancak beldesi Hoşkar mahallesinde yaşıyor.

Hasta olduğu için yatalak olan Tunç'a kendisinden 28 yaş küçük olan 78 yaşındaki eşi Özcan Tunç bakıyor.

[Fotoğraf: AA (Hatice İnak)]

Hacere ninenin 100'ü aşkın torunu var

Ilıcalar beldesinin Uzundere mahallesinde oturan 101 yaşındaki Hacere İnak'ın ise 4'ü kız 7 evladından 100'ü aşkın torunu bulunuyor.