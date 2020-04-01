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Şanlıurfa'da 23 bin 917 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 4 tır sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması sonrası Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki 4 tır içerisinde gümrük kaçağı sigara olduğunu belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda tırların gizli bölmelerinde 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 tır sürücüsü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: operasyon kaçak sigara ele geçirildiSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 11:03
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