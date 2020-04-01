İlçeye bağlı Karacasu Ferhuş Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen durumu itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında tahrip olan fabrikanın bir süredir kapalı olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.