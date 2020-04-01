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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Bir süredir kapalı olan fabrikada maddi hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Karacasu Ferhuş Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen durumu itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında tahrip olan fabrikanın bir süredir kapalı olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: yangınSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 10:23
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