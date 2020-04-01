Mücahit Güleç idaresindeki kargo kamyonu, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.