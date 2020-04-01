Haber Giriş: Kaynak: AA
Yanan kargo kamyonunda maddi hasar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halinde alev alan kargo kamyonu itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Mücahit Güleç idaresindeki kargo kamyonu, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: yangın maddi hasar kargo kamyonu itfaiyeSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 09:44
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