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Köye kurban kesmeye giden 8 kişiye koronavirüs cezası
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 8 kişiye para cezası uygulandı.
Koyulhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, adak kurbanı kesmek ve ziyarette bulunmak üzere 8 kişinin ilçe dışından toplu halde Ekinözü köyüne geldiği ifade edildildi.
Koyulhisar Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara uymayan 8 kişiye 392'şer lira para cezası kesildi. Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızdan daha hassas davranmaları ve çok zaruri ihtiyaçları haricinde evlerinden çıkmamaları beklenmektedir. Alınan kararlara uymayanlara karşı idari para cezaları ile adli işlem de yapılacaktır" bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: koronavirüs ceza adak kurbanıSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 09:33
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