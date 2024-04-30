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Türkiye
AA 30.04.2024 14:19

Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı

Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu söz konusu terör örgütü adına örgütsel faaliyet yürüttükleri, örgüte silah ve mühimmat sağladıkları ve örgüt adına kuryelik yaptıkları tespit edilen 11'i Suriye uyruklu 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı bilgisi doğrultusunda Şanlıurfa, Hatay, Mersin, İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler H.A, E.E, M.O, M.Ç, A.C, A.A, A.E.A.A, S.O, H.A, İ.E, H.A, H.E, H.K. gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 2 uzun namlulu silah, 1 mavzer, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 271 fişek, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 1 el telsizi ve 30 dijital materyal ele geçirildi.

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Şanlıurfa Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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