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Türkiye
TRT Haber 30.04.2024 14:09

Aranan şahıs duvarın içinden çıktı

Mersin'de, 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, evinin yatak odasındaki banyoda fayans kaplı duvarın içindeki gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslar ile yaralama, kasten öldürme, dolandırıcılık, tehdit suçlarından aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Polis, 24 adres belirleyerek özel harekat timlerinin desteğiyle operasyon yaptı. Operasyonda 69 aranan şahıs yakalandı, adreslerde yapılan aramada ise ruhsatsız 6 tabanca, 1 tüfek, bin 203 adet mermi ele geçirildi.

Özel bölümde yakalandı

Operasyonda, polisin dikkati ve titiz çalışmasıyla, 8 ayrı dosyadan 7 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası olan M.H.G'nin, evinin yatak odasındaki banyoda seramik kaplı duvarın içinde olduğu belirlendi. Fayansı kaldıran polis, şahsı yakalandı.

Yakalanan şahsın üzerinden ise 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ve diğer şüpheliler işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

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