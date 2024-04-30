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Türkiye
AA 30.04.2024 13:59

11 ilde Bozdoğan-33 operasyonu: 58 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yapan, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan kişilere yönelik "Bozdoğan-33" operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

11 ilde Bozdoğan-33 operasyonu: 58 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle milletin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, Bilecik, Mardin, Batman, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da "Bozdoğan-33" operasyonlarının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "11 ilde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen "Bozdoğan-33" operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul'da bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyette bulunan, terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve 1 Mayısı provoke etme hazırlığı içinde olan 9 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır merkezli Batman, İstanbul, Mardin, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 28, Adana'da 15, Antalya'da 5, Bilecik'te ise 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 5 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, AK-47 tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Yerlikaya, ayrıca Antalya ve İzmir'deki operasyonlarda sosyal medya hesaplarından sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

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