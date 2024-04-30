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Türkiye
AA 30.04.2024 13:28

Arıza yapan aracını kaldırmak için çağırdığı kamyonun altında kaldı

Ankara'da arıza yapan aracını yoldan kaldırmak için yardıma çağırdığı kamyonun altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Arıza yapan aracını kaldırmak için çağırdığı kamyonun altında kaldı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet, Gölbaşı istikametine seyir halindeyken Mevlana Bulvarı üzerinde arıza yaptı.

Kamyonetini sağ şeride çeken sürücü, aracını yoldan kaldırmak için bölgeye vinç ile kamyon çağırdı.

Arıza yapan kamyonetini vinçle kamyonun kasasına yükletmek isteyen sürücü, yardıma gelen kamyonun geri ilerlediği sırada altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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