İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan bir raf soğutma sistemleri fabrikasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikada bir anda yükselen alevler korku ve paniğe neden oldu. Çıkan yangın, fabrikanın yan tarafında bulunan park halindeki minibüse de sıçradı.

İtfaiye ekipleri demir saçı keserek içeriye girdi

İtfaiye ekipleri demir saçtan oluşan ve yangının çıktığı nokta olarak tespit edilen bölüme demir saçları keserek girdi. Oksijen tüpleri ile demir saçtan oluşturulan bölüme giren itfaiye ekipleri yangına merdiven yardımı ile yukarıdan ve içeriden müdahale etti.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, fabrikanın tümüne yayılmasına izin vermeyen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

Kaynak: İHA, DHA