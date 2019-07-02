İzmir'in Aliağa ilçesinde iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından gemide yangın çıktı.

İzmir Aliağa'da bir gemide patlama meydana geldi. İtfaiye patlamanın ardından çıkan yangına müdahale ediyor. Detayları @trthaber muhabiri Cihat Sönmez aktardı.https://t.co/XjWURfuB8c pic.twitter.com/kb4zm4Wprs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Temmuz 2019

Bölgeye sahil güvenlik, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA