Adana'da iş insanı G.E, bir banka şubesinden hesabında bulunan 22 bin euroyu çekti.

G.E, otomobiline binip ayrıldıktan kısa süre sonra yanına bir kişi yaklaşıp aracının sağ arka lastiğinin patladığını söyledi.

Aracını Ulucami Mahallesi'ndeki ara sokağa park eden G.E, patlayan lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada kendisini uyaran kişinin de olduğu iki şüpheli tarafından oyalandı.

Şüpheliler, daha sonra aracın ön koltuğunda içinde 22 bin euronun olduğu çantayı alıp yaya olarak kaçtı.

Olayı haber alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla iki şüpheliyi 12 bin euro ile yakaladı.

Polis, 10 bin euro ile kaçtığı belirlenen diğer şüpheliyi arıyor.

Kaynak: AA