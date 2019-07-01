İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan bakım çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, günde 200 bin aracın geçiş yaptığı FSM'ye alternatif oluşturmak için metrobüs seferlerini yeniden düzenledi.

Kış saatlerine çevrilen hat boyunca 300 ek metrobüs sefer yapacak.

Deniz ulaşımına ek sefer

İBB, deniz ulaşımında da kolaylık sağlamak için arabalı vapur hatlarında düzenlemeye gitti.

Köprüdeki bakım çalışmaları öncesinde, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattında 2 gemi ile 15 dakika arayla günde 106 sefer yapılırken, bu sefer aralığı 12 dakikaya çekilerek, günlük sefer sayısı 114’e çıkarıldı.

FSM'deki çalışmalar 17 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: TRT Haber