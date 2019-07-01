Bursa İnegöl'de Kırsal Kulaca ve Alibeyköy mahallelerini ziyaret eden Çelik, üreticilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Çelik, bu sene İnegöl'de 11 bin dekarda patates üretimi yapıldığını söyledi.

Bunun 7 bin dekarının sözleşmeli, 4 bin dekarının ise bireysel olarak yapıldığını ifade eden Çelik, "Bu sene patatesten yaklaşık 40 bin ton hasat bekliyoruz. Fiyat olarak da bugün araba üzerinde 1,80-2 lira arasında patatesi veriyoruz. Verim de güzel, durum da güzel. İnşallah bu sonuna kadar böyle gider." dedi.

Kaynak: AA