Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 06:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, deprem bölgesine duvar kırıcı iş makinesi gönderdi
[Fotograf: İHA]
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 250 adet duvar kırıcı iş makinesi (HILTI), askeri kargo uçağıyla Adana’ya gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları sürerken deprem bölgelerine yardımlar gönderilmeye devam ediliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, deprem bölgelerinde kullanılmak üzere 250 adet duvar kırıcı iş makinesini (HILTI), Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askeri kargo uçağıyla Adana’ya gönderdi.
[Fotoğraf: İHA]
Askerlerin gece saatlerinde yoğun çabasıyla iş makinaları istiflenerek kargo uçağına taşındı.
Askeri kargo uçağının Adana’ya götüreceği iş makinaları, buradan deprem bölgelerine dağıtılacak.
[Fotoğraf: İHA]
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