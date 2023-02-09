Depremin ardından Kahramanmaraş'tan ayrılmak isteyen 43 depremzede ile Adana'dan tahliye talebinde bulunan 40 depremzede TSK'ya ait askeri uçaklarla İstanbul'a getirildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu depremzedeler, kendilerini taşıyan uçakların limana iniş yapmasının ardından buradaki askeri personel tarafından karşılandı.

[Fotoğraf: AA]

Burada araçlara bindirilen depremzedeler, desteklerinden dolayı kendilerine yardımcı olan askerlere teşekkür etti.