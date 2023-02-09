Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 05:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremzedeler TSK’nın kargo uçaklarıyla İstanbul’a getirildi
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 83 depremzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçakları, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Depremin ardından Kahramanmaraş'tan ayrılmak isteyen 43 depremzede ile Adana'dan tahliye talebinde bulunan 40 depremzede TSK'ya ait askeri uçaklarla İstanbul'a getirildi.
Aralarında çocukların da bulunduğu depremzedeler, kendilerini taşıyan uçakların limana iniş yapmasının ardından buradaki askeri personel tarafından karşılandı.
[Fotoğraf: AA]
Burada araçlara bindirilen depremzedeler, desteklerinden dolayı kendilerine yardımcı olan askerlere teşekkür etti.
Etiketler: Deprem İstanbul Kahramanmaraş Türk Silahlı Kuvvetleri
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