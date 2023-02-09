7 yaşındaki Ahmet, 70 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği Adıyaman'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki Ahmet, 70 saat sonra sağ çıkarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda arama- kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Adıyaman'da çöken bir apartmanın enkazında mahsur kalan Ahmet Erdem, 70 saat sonra enkazın altından sağ olarak çıkarıldı.
Ekipler, 7 yaşındaki çocuğa, "Ahmet'e sakız ayarlayacakmışsınız. Sana çikolatalı ekmek de hazır. Gel Ahmet'im gel oğlum" diye seslendi.
Enkazdan kurtulan Ahmet'in ise ilk sözleri, "Yarın okulum var" oldu.
"Ama benim yarın okulum var"— TRT HABER (@trthaber) February 9, 2023
Adıyaman'da 70 saat sonra enkazdan çıkarılan 7 yaşındaki Ahmet'in aklı hala okulundaydı. pic.twitter.com/f7SOoWKk4Z
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da o anların görüntüsünü, "Bu ülkenin yarınları, umutları sensin" notuyla paylaştı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet, ambulansla hastaneye götürüldü.
- 13:03
- 12:53
- 12:57
- 12:47
- 12:59