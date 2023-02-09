Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda arama- kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adıyaman'da çöken bir apartmanın enkazında mahsur kalan Ahmet Erdem, 70 saat sonra enkazın altından sağ olarak çıkarıldı.

Ekipler, 7 yaşındaki çocuğa, "Ahmet'e sakız ayarlayacakmışsınız. Sana çikolatalı ekmek de hazır. Gel Ahmet'im gel oğlum" diye seslendi.

Enkazdan kurtulan Ahmet'in ise ilk sözleri, "Yarın okulum var" oldu.

"Ama benim yarın okulum var"



Adıyaman'da 70 saat sonra enkazdan çıkarılan 7 yaşındaki Ahmet'in aklı hala okulundaydı. pic.twitter.com/f7SOoWKk4Z — TRT HABER (@trthaber) February 9, 2023

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da o anların görüntüsünü, "Bu ülkenin yarınları, umutları sensin" notuyla paylaştı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet, ambulansla hastaneye götürüldü.