Yangın, gece saatlerinde Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Motor yağı deposu ile bitişiğindeki mobilya imalathanesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bitişikteki diğer dükkanlara da sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Yangında mobilya atölyesinin içinde bulunan 2 otomobil, ile diğer iş yerlerinin önündeki birçok hurda araç yandı.

Uzun uğraşların ardından kontrol altına alınan yangında, 5 iş yeri zarar gördü.