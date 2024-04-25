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Türkiye
AA 25.04.2024 06:41

Elektrik kaçağı tek katlı evi küle çevirdi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Elektrik kaçağı tek katlı evi küle çevirdi

Huzur Mahallesi Afşin Sokak'ta bulunan müstakil bir evde elektrik kaçağından olduğu değerlendirilen bir yangın çıktı. Yangının doğal gaz sızıntısıyla büyümesi üzerine alevler evin tamamına yayıldı.

Evde yaşayanların kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaşmasının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin yetkilileri yönlendirildi.

Ekiplerin evin elektrik ve doğal gaz bağlantısı kesmesinin ardından itfaiye ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sırasında evin bodrum katındaki kümeste güvercinler bulunduğu belirlenirken, güvercinlerin alevlerden etkilenmediği görüldü.

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Eskişehir Yangın
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