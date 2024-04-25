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Türkiye
AA 25.04.2024 06:25

Bursa'da suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama

Bursa'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bursa'da suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli yağma" suçlarına karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.P, A.K.C. ve S.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, V.K. ve E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bursa Suç Örgütü Kaçakçılık
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