Dijital imkanlar, kötü niyetli kişilerin elinde büyük bir tehdide dönüşüyor. Siber saldırı ile gizli bilgilere ulaşıyor, sanal ortamdaki veri ve dosyaları fidye için kullanıyorlar.

Fidye yazılım, işte bu amaçla yapılan bir siber saldırı türü. Bilgisayar ve telefon gibi cihazlara link ile virüs gönderilerek veri ve dosyalar kilitleniyor.

Fidye yazılımla ele geçirilen veriler ile kullanıcılara şantaj yapılıyor

Fidye yazılımda en çok başvurulan yöntemlerden birisi şifreleme. Sanal ortamda şifrelenen verilere erişebilmek için şifreleme anahtarı gerekiyor. Virüsü bulaştıranlarsa bu anahtara karşılık kullanıcılardan fidye talep ediyor.

Siber Güvenlik Ar-Ge Direktörü Nezir Yücesoy, "Bununla ilgili bir not bırakırlar bilgisayarlarına derler ki bir hafta içinde bana 5 bin dolar bunu bitcoin cinsinden ya da başka bir şekilde tespit edilemeyecek bir yöntemle bu parayı sizden isterler." diye konuştu.

Bu siber tuzakla kişi ya da kurumlar maddi-manevi kayıplar yaşıyor.

Dünyada 2019'da fidye yazılımın zararının 8 milyar dolar olduğu söyleyen Yücesoy, "Bu 8 milyar dolar direk saldırganların kazandığı paralar değil şan şöhret kaybı veya iş kesintisi. Sağlık sistemini vuran saldırılar oldu, hastanelerin bilgi sistemlerini kilitleyip oradan para isteme gibi durumlar oldu." ifadelerini kullandı.

Fidyeyi ödemek çözüm değil

Fidyeyi ödemek, verilerin geri alınabileceği anlamına gelmiyor. Fidye yazılım mağduru olmamak için en önemli tedbir ise farkındalık. Virüs koruma programları kullanmanın yanında, şüphelli e-posta ve linklerin araştırılmadan açılmaması gerekiyor.

Haber Ahmet Çakıcı

Kamera: Hakan Güzel