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Hemzemin geçitteki kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da geçen hafta bariyerler kapalıyken hemzemin geçitten geçmeye çalışırken yük treninin çarpması sonucu yaralanan sürücü hayatını kaybetti.
Nazmi Yıldırım idaresindeki ekmek yüklü kamyonete, Sülümenli beldesinde, bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Afyonkarahisar-Konya seferini yapan 36008 numaralı yük treni çarptı.
Aracı yaklaşık 500 metre trenin altında sürüklenen sürücü Yıldırım ağır yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, 6 Şubat'ta yine aynı yerde yük treninin, ekmek yüklü başka bir kamyonete çarpması sonucu sürücü ağır yaralanmıştı.
Etiketler: hemzemin geçit yük treniSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 10:42
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