Kumpas hazırlığına katılanlar arasında Rus Büyükelçi Karlov suikastı ile bağlantılı FETÖ'cülerin de yer aldığı belirlendi.

7 Şubat 2012. FETÖ kumpas kurdu. MİT’i ele geçirmek istedi. Kumpasta yer alan örgüt üyeleri tek tek tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. 154 sayfalık iddianamede ilginç detaylar var.

Örgütün lider kadrosundan 96 kişi Kızılcahamam Asya Termal Otel'de buluştu

Ali Rıza Tekinkaya, FETÖ’nün emniyet yapılanmasında sözde Marmara sorumlusuydu. Hüseyin Civan ise örgütün sözde Güneydoğu yöneticisiydi. Her ikisi de kumpas öncesi Ankara’daydı. Telefonları eş zamanlı sinyal verdi. Kızılcahamam Asya Termal Otelin kayıtları incelendi. Tekinkaya ve Civan yan yana odalarda konaklıyordu. Ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Otelde sadece iki ismin olmadığı anlaşıldı. Örgütün lider kadrosundan 96 kişi oradaydı. Kaldıkları tarih 2-4 Şubat arasıydı.

Örgütün sözde yöneticilerinin kumpas öncesinde ABD'ye gittiği anlaşıldı

Kumpas talimatını örgüt elebaşı verdi. Bu bilgi Tanık Yunus Dolar’ın ifadesiyle açığa çıktı. Oteldeki toplantıda Tekinkaya örgüt elebaşından izin istendiğini söyledi. FETÖ elebaşından onay alındı. 7 Şubat’ta harekete geçildi. Dolar’ın ifadesini doğrulayan ise şüphelilerin yurda giriş çıkış kayıtları oldu. Zira firari sanık Çetin Özgür 19 Ocak'ta Pensilvanya'ya gitti. 10 gün sonra döndü. Sanık İlyas Şahin ise Özgür’den bir gün sonra ABD’ye gitti. O da 10 gün sonra 30 Ocak’ta yurda döndü.

Suikastçı Altıntaş'ın örgütsel genel müdürleri de kumpas toplantısındaydı

Murat Tokay ve Ahmet Kılınçarslan, örgütün sözde Ankara emniyet sorumlusuydu.

Kumpas hazırlığı toplantısına katıldılar. Bu iki isim Rus büyükelçi Karlov davasından da yargılanıyor. Tokay ve Kılınçarslan Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgütsel genel müdürleriydi.

Örgütün lider kadrosu oteldeki toplantıda sadece MİT kumpası hazırlığı yapmadı. FETÖ’nün sonraki dönemde uygulayacağı stratejik kararlar aldığı da tespit edildi. İddianame İstanbul 23’ncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.