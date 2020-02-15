Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Seyhan ilçesindeki bir müzik eğitim merkezine kursa gelen 14 ile 18 yaş arasındaki çocukların, kandırılarak PKK terör örgütüne gönderildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kandırılan çocukların PKK kamplarına gönderildiği öne sürüldü

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müzik merkezindeki eğitmenler İ.A. ile J.S.’yi teknik ve fiziki takibe aldı.

4 ay boyunca takip edilen eğitmenlerin, kursa gelen çocuklara örgüt elebaşını anlattığı, örgüt hakkında kitaplar okuttuğu ve görüntüler izletip kandırarak, PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarına gönderdikleri öne sürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Operasyonda örgüte eleman kazandırdığı iddia edilen İ.A., J.S. ve K.K, şüphelilere yardım ettiği ileri sürülen H.T. ile terör örgütünün kamlarına gönderilmek istenen Ş.E. ile D.S. ile Mardin'de B.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği, çocuklara enstrüman eğitimi verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

2 kişi tutuklandı

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K ve B.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.