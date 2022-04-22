Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden sanık Can Göktuğ Boz için istenen rapor Şubat ayında mahkemeye ulaşmıştı.

Raporda Boz'un, suç tarihinde ve diğer günlerde herhangi bir akli arızasına delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı belirtildi.

Boz'un avukatlarının itirazı üzerine rapor bir üst kurula gönderildi.

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Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun Anadolu 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği yeni raporda da, Boz'un cezai ehliyetinin tam olduğu aktarıldı.

Sanık için, tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, silahla tehdit suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla, silah bulundurma suçlamasıyla da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.