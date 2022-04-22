Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Samuray kılıçlı saldırganın cezai ehliyeti ikinci kez tam çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz'un yapılan ikinci araştırmada da cezai ehliyetinin olduğu rapor edildi.
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden sanık Can Göktuğ Boz için istenen rapor Şubat ayında mahkemeye ulaşmıştı.
Raporda Boz'un, suç tarihinde ve diğer günlerde herhangi bir akli arızasına delalet edecek tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı belirtildi.
Boz'un avukatlarının itirazı üzerine rapor bir üst kurula gönderildi.
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Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun Anadolu 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği yeni raporda da, Boz'un cezai ehliyetinin tam olduğu aktarıldı.
Sanık için, tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, silahla tehdit suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla, silah bulundurma suçlamasıyla da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Etiketler: İstanbul
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