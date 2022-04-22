Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 6 ilçede DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 15 zanlı gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 6 ilçedeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 15 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
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